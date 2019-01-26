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  3. UMKE aracı kaza yaptı: 1 yaralı

UMKE aracı kaza yaptı: 1 yaralı

Antalya'dan Kumluca'ya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

UMKE aracı kaza yaptı: 1 yaralı

Antalya'dan Kumluca'ya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'da devam eden şiddetli yağış ve hortum nedeniyle meydana gelen afete müdahale etmek için yola çıkan UMKE aracı olumsuz hava şartları nedeniyle kaza yaptı. UMKE Antalya İl Başkanı Feyyaz Deniz Sarıgöl'ün de içinde bulunduğu araçta 1 kişi hafif yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı.

UMKE aracı kaza yaptı: 1 yaralı

UMKE aracı kaza yaptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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