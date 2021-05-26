Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olan ve afetlere müdahale eden UMKE internette en çok aratılan konular arasına girdi. UMKE Nedir? UMKE Yönetmeliği değiştirildi mi? Yanıtı haberimizde...

UMKE NEDİR? UMKE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumdur. Elazığ depreminden Afrin Harekâtı'na kadar birçok afette görev almışlardır. Kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personelleri arasından seçilen UMKE ekibi, belirlenen eğitim ve faaliyet programına yıl içerisinde alınarak bir takım eğitimler ve ve tatbikatlarla eğitimleri verilir. UMKE yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

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UMKE'YE KİMLER KATILABİLİR?

UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır.

UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir.

UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurum. Elazığ depreminden Afrin Harekâtı'na kadar birçok afette görev almışlardır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

UMKE’ye giriş esnasında bireysel başvuru esastır. Başvurular Genel Müdürlüğümüz web sayfası; acilafet.saglik.gov.tr / Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) üzerinden ön başvuru şeklinde yapılmaktadır.

Ön başvuru, görev yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ASOS UMKE WEB sayfası üzerinde 30 gün süre saklanmaktadır. Başvurusunu tamamlamak isteyen personel 30 gün içerisinde kayıt oluşturduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine şahsen başvurmak zorundadır.