UMKE'nin en büyük tatbikatı tamamlandı

MALATYA'da, Sağlık Bakanlığı'nca 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) en büyük tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Malatya'da, Şeker Fabrikası içinde Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatına, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı ile AFAD yetkilileri katıldı. 50 kamerayla eş zamanlı koordinasyon merkezinden canlı izlenen tatbikat, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin yerleşkede hazır bekleyen ekiplerine yaptığı telsiz anonsu ile başladı.

Tatbikatın başlama anonsunu duyan 81 ilden gelen 500 kişilik UMKE personeli yerleşke içinde hazırlanan alana geldi. Fabrikada oluşturulan kamp alanında 22 Temmuz'dan bu yana hazırlıklarını sürdüren UMKE ekipleri, tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikatta, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Şeker Fabrikası yerleşkesinde kimyasal tankın devrildiği, devrilen kimyasal tanktan sızıntıların meydana geldiği, yüksek bir kule üzerinde çalışan kişinin düştüğü, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi Kanyonunda kayalıklar üzerinden bir kişinin düştüğü ve helikopter ile nakli, Beydağı Mahallesi'nde çok sayıda evin yıkıldığı, bir binada yangın çıktığı, Demiryolları İşletme Müdürlüğü önünde yolcu treninin yandığı ve devrilen bir vagonda çok sayıda yaralının bulunduğu, Beyler Deresi mevkisinde zincirleme trafik kazasında çok sayıda yaralının olduğu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasında meydana gelen şiddetli sarsıntı sonucu hastaların tahliyelerinin gerçekleştirilmesi senaryoları işlendi.

Tatbikatta, 500 kişilik UMKE personelinin yanı sıra 36 kişilik destek personeli, 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 mobil komuta aracı, 10 hizmet aracı, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri de yer aldı.

Tatbikat öncesi konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, 11 bin gönüllüyle çalıştıklarını kaydederek, "4 ambulans uçağı, dünyanın neredeyse en genç ambulans helikopter filosuna sahip bir Sağlık Bakanlığımız var. 5 bin 500 ambulansımız yaklaşık 3,5 yaş ortalamasına sahip. Her geçen gün yaptığımı tatbikatlarla çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz" dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise uzmanlaşmak için tatbikatlar ile pratiklerini geliştirdiklerini belirterek, "Biz sahada UMKE ile omuz omuza çalışmaktan dolayı çok memnun ve mutluyuz. Tatbikatta da omuz omuza bir çalışmayı sergiliyoruz" diye konuştu.

'TEMEL İLKEMİZ 72 SAAT İÇİNDE HER ŞEYİ YÖNETİLEBİLİR KONUMA SOKMAK'

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 2004'te kurulmuş olan UMKE'nin bugün tamamen gönüllü binlerce kişiyle hizmet verdiğini belirtti. Tatbikatın ana temasının deprem olduğunu anlatan Birinci, şunları söyledi:

"117 yılda 210 deprem yaşanmış, 82 bin insanımızı kaybetmişiz, 600 bin konut ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş. Bizim bu durumda temel ilkemiz 72 saat içinde her şeyi yönetilebilir duruma sokmak ve bütün sağlık ekipleri olarak her şeye hazır olmak. Burada bütün bunların tatbikatını yaşamış olacağız. Hiçbir zaman gerçeğini arzu etmediğimiz ama karşılaştığımız zamanda burada önlemlerimizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koyacağımız bir prova yaşayacağız. 500'e yakın UMKE temsilcilerimiz var. Yurt dışından katılımcı arkadaşlarımız aramıza bulunuyor. Buradaki temel amaçlarımızdan biri aynı zamanda elde ettiğimiz bu deneyimi başka ülkelerle paylaşmak. Gönül coğrafyamızdaki insanların her birine şimdiye kadarki kazanımlarımızı çok hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlamak."

