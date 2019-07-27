UMKE’nin tatbikatı nefes kesti

81 ilde faaliyet yürüten Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından Malatya'da yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Ana teması deprem olan tatbikat nefesleri kesti.

Afete müdahale kapasitesinin artırılması, mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen 8. Ulusal UMKE tatbikatı Malatya Şeker Fabrikası yerleşkesinde yapıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen tatbikat, 500 UMKE ve 36 destek personeli ile 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 Mobil Komuta Aracı, 2 helikopter, 1 hava ambulansı ve 10 hizmet aracıyla diğer paydaş kurum ve kuruluşlardan müdahale ekipleri, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılımları gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Yarımcısı Dr. Şuayip Birinci tatbikatın Malatya'da olmasından büyük bir keyif duyduğunu belirterek, 2004 yılında kurulan UMKE'nin 12 bin gönüllüyle hizmet verdiğini söyledi. Tatbikatın ana temasının deprem olduğunu aktaran Birinci, amaçlarının olası bir depremde çok kısa bir sürede UMKE ve sağlık ekiplerini hazır hale getirmek olduğunu ifade etti. Bakan Yardımcısı Birinci daha sonra tatbikat başlama anonsunu yaptı. Anonsun ardından senaryo gereği 7,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Tatbikatta deprem sonrası meydana gelen, şeker fabrikası yerleşkesi içerisinde kimyasal tankın devrilmesi, yüksek bir kule üzerinde çalışan bir kişinin düşmesi, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi Kanyonunda kayalıklar üzerinden 1 kişinin düşmesi, Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesinde çok sayıda evin yıkılması ve bir binada yangın çıkması, Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe mevkisi Demiryolları İşletme Müdürlüğü önünde yolcu treninin yanması ve bir vagonun devrilmesi, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi mevkii viyadük yan yolunda zincirleme trafik kazası meydana gelmesi, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasında hastaların tahliyesi gibi senaryolar işlendi.

Meydana gelen olaylarda yaralılara acil müdahalede bulunularak yaralıların kısa sürede hastanelere sevki sağlandı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat nefesleri keserken UMKE ve sağlık ekiplerinin manevra kabiliyeti ve yararlılara müdahale hızı takdir topladı.

Kaynak: İHA