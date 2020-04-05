Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı
MUSKAT (AA) - Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki bir erkek vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 1 Nisan'da görülmesinin ardından...
MUSKAT (AA) - Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki bir erkek vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 1 Nisan'da görülmesinin ardından bu 2'nci can kaybı oldu.
Umman Sağlık Bakanlığı son verilerinde, ülkede vaka sayısının 277'ye yükseldiği, 61'inin iyileştiği bilgisini paylaşmıştı.
Kaynak: AA
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