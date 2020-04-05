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Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı

MUSKAT (AA) - Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki bir erkek vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 1 Nisan'da görülmesinin ardından...

Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı

MUSKAT (AA) - Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki bir erkek vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 1 Nisan'da görülmesinin ardından bu 2'nci can kaybı oldu.

Umman Sağlık Bakanlığı son verilerinde, ülkede vaka sayısının 277'ye yükseldiği, 61'inin iyileştiği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA




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