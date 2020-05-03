Umman'dan, Yemen'deki Husilerle aşiretler arasında ara buluculuk için süre talebi

ADEN (AA) - Umman'ın, Yemen'deki Husilerle Beyda ilindeki aşiretler arasında son günlerde yaşanan gerilimde, ara buluculuk yapmak için mühlet istediği belirtildi.

Beyda'daki Al Avarız aşiretinin ileri gelenlerinden Yasir el-Avadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Umman'ın kendilerinden ara buluculuk için ek süre istediğini, aşiret ileri gelenleriyle yaptıkları istişareler sonucu bu talebi kabul etmeye karar verdiklerini aktardı.

Avadi, ara buluculuğun başarısız olması durumunda aşiretlerin Husilere karşı savaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Umman'dan ya da Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husi milislerin geçen hafta çarşamba günü Beyda'daki Asbah bölgesinde bir eve baskın düzenleyerek bir kadını öldürmeleri sonucu aşiretlerle Husiler arasında kriz patlak vermişti.

Husilerin söz konusu krizin, aşiretlerden oluşan bir tahkim heyetine başvurularak çözülmesi isteği ise aşiretlerce reddedilmişti.

Aşiretler, krizin çözülmesi için, suçun faillerinin cezalandırılmasını ve Husi idarecilerin Beyda'yı terk etmesini istiyor.

Kaynak: AA