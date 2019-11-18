Ummanlı Hastalar Şifa Bulmak İçin ERÜ Hastanelerine Geliyor

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında Umman Sultanlığından hastalar şifa bulmak için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine geliyor.

Umman'dan tedavi amacıyla ERÜ Hastanelerine gelen 77 yaşındaki kadın hasta Asriya Khalfan Marrash Al Amri, sağ omzundaki rahatsızlığı nedeniyle ameliyatla tedavi edildi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi ve Ortopedi - Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güney yaptığı açıklamada, uluslararası sağlık turizmi kapsamında 2016 yılından beri hasta kabul ettiklerini, ağırlıklı olarak Bahreyn ve diğer körfez ülkelerinden hastaların geldiğini söyledi.

Başhekim Güney, "Umman Sultanlığından ilk hastalarımızın tedavisine başladık. Umman'dan tedavi amacıyla hastanemize gelen hastalarımızdan biri olan Asriya Khalfan Marrash Al Amri, "Sağ Omuz Rotator Cuff Rüptürü nedeniyle omuz artroskopisi

ile rotator kılıf tamiri gerçekleştirdik. Hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde tamamladık ve ülkesine geri göndereceğiz. Son dönemlerde uluslararası sağlık turizmi açısından çok farklı ülkelerden gelen hastaları tedavi etmek için hastanelerimizde ağırlıyoruz. Kayseri'ye ve ülkemize uluslararası sağlık turizmini kazandıran öncü sağlık kuruluşlarından biri olan hastanelerimiz, pek çok branşta hastayı kabul etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ummanlı hasta Asriya Khalfan Marrash Al Amri de, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinden almış olduğu sağlık hizmetini çok beğendiğini, ülkesine döndüğünde Erciyes Üniversitesi Hastanelerini tavsiye edeceğini söyledi.

Ummanlı hasta Asriya ve kardeşleri, başta Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney olmak üzere, Elser sağlık turizmi aracı firma yöneticisi Dr. Ahmet Elser'e, tedavisiyle ilgilenen hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA