Umman'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Umman'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

Umman'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Umman 3831553 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 128. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00049 olduğu görülmektedir.

Umman'nın Müslüman Nüfus sayısı 2,494,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 87,7 olarak rakamlara yansımıştır.

Umman'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Umman'nın yüz ölçümü 308580 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Umman'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 309500 km²

Umman'nın Haritadaki Yeri / Konumu