AYDIN (İHA) – Cumhur İttifak'ı sonucu Efeler Belediye Başkan Adayı olan MHP'li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "Aydın'a güzel hizmetler olacak" dedi.

12 bin kişinin izlediği 71. Geleneksel Germencik Deve Güreşi Festivalinde vatandaşlarla bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "2 asırlık tarihi olan deve güreşlerimizde örf, adet ve geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılması adına bu güreşleri tertip ediyoruz. Bu yıl 71. sini düzenliyoruz. Bölgemizin çeşitli illerinden gelen pehlivan develer izleyicilere keyifli anlar yaşattılar. Sahada görevli arkadaşlarımız develeri ayırmakta bazen zorlandı. Güreşlerimizi dün adaylıkların açıklanması sonrasında seçim sürecine hızlı bir şekilde adım atan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş ve diğer ilçe başkan adaylarımıza da teşekkür ediyorum. Büyükşehir adayımız Mustafa Savaş'ın da belirttiği gibi bu güreşleri daha güzel alanlarda yapmak adına gerekli çalışmaları yapacağız. Geçen 5 yılı değerlendirdiğimizde, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı bazı belediyelerin deve güreşi ve boğa güreşi etkinlikleri başta olmak üzere hiçbir etkinliğine katkı ve katılım sağlamadı. Bazılarına ise tüm imkanları seferber ederek katkı verdi. Biz eşit bir şekilde hangi parti belediyesi olursa olsun, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş'ın önderliğinde herkese eşit şekilde katkı sağlayacağız. Buradan tüm kamuoyuna ve deveci arkadaşlara bunu duyurmuş ve sözünü vermiş olalım. İnşallah önümüzdeki günlerde Aydın'a güzel hizmetlerimizi açıklayacağımız projelerimizle herkese duyuracağız" dedi.

Kaynak: İHA