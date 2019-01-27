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Ümmet Akın; “Efeler hak ettiği yeri bulacak"

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Ümmet Akın; “Efeler hak ettiği yeri bulacak"

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler için vatandaşın istediği hizmetleri yapacaklarını söyleyen Akın, "Biz halkı kandıracak ya da oyalacak vaatler vermiyoruz. Gerçekleştiremeyeceğim hiçbir vaat ve sözü vermiyorum. Benim vatandaşım kalkınmayı ve hizmeti hak ediyor. Efeler'in yolları kötü durumda ilk işimiz yolları kullanılabilir duruma getirmektir. Germencik, Ortaklar ve mahallerinde yaptığımız hizmet ortada. Aynı hizmeti Efeler'de de yapacağız. Efeler hak ettiği hizmeti bizimle bulacak" diye konuştu.

Ümmet Akın; “Efeler hak ettiği yeri bulacak"

Ümmet Akın; “Efeler hak ettiği yeri bulacak"

Kaynak: İHA

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