Ümmü Putgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de bu soruların cevaplarını haberimizde derledik.

ÜMMÜ PUTGÜL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

39 yaşında olan Ümmü Putgül, 28 Ocak 1982 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Muğlalı olan Ümmü Putgül, Kova burcudur. Başarılı oyuncu Ümmü Putgül 1.59 cm boyundadır ve 55 kilodur.

EĞİTİM VE KARİYER HAYATI

Ümmü Putgül, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuş ardından Londra’da oyunculuk eğitimi almıştır. Özellikle İftarlık Gazoz sinema filminde canlandırdığı Gülizar karakteri ile izleyenler tarafından şivesinden dolayı nereli diye merak edilmiştir. Ayrıca bu filmde çocuk oyuncu Efe Parlar‘ın oyuncu koçluğunu yapmıştır.

EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?

Ümmü Putgül evli ve Mercan isminde bir oğlu vardır.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER