Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Afrin şehidinin ailesini ziyaret etti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehitlerinden Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın ailesini ziyaret etti. Fatih Mehmethan'ın şehadetinin birinci yılı nedeniyle aileyi ziyaret eden Yıldırım, "O şehitlerimiz olmasa biz kolay kolay vazifemizi yapamayız. Onlardan Allah razı olsun" dedi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehitlerinden olan Fatih Mehmethan'ın şehadetinin üzerinden bir yıl geçerken, şehidin Ümraniye'deki baba evine ziyaretçi akını yaşandı. Şehidin baba evini ziyaret edenlerden biri de Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım oldu. Türk bayrakları ile donatılan ailenin evine gelen Yıldırım, baba Mehmet Mehmethan ve ailenin diğer üyeleri ile bir süre sohbet etti. Bu sohbet sırasında baba Mehmet Mehmethan, Başkan adayı Yıldırım'la kendi oluşturduğu köşeyi paylaştı. Şehit Fatih Mehmethan'ın resimlerinin de bulunduğu dolabı açan Mehmet Mehmethan, Başkan adayı Yıldırım'a şehidin resimlerinin de bulunduğu köşeyi gösterdi.

Başkan adayı Yıldırım, "Afrin biliyorsunuz vatanın kurtarılması ve vatanın bölünmesine mani olunması için yapılan bir harekattı. O harekat olmasa belki ilerde daha kötü şeyler olabilirdi. Orada görev yapmış şehit ailesinin evini ziyaret ettik. Allah gani gani rahmet etsin. Cenab-ı Hak makamını ali etsin. Bize de şefaatçi kılsın, anne babasına şefaatçi kılsın. O şehitlerimiz olmazsa biz kolay kolay vazifemizi yapamayız. Onlardan Allah razı olsun. Vatanın bekçiliğini yapan polisimizden, askerimizden, erlerimizden hepsinden Allah razı olsun. Bu vatanın bunlar bekçileri. Ama şehitlik makamı da tabi ali bir makam olduğu için Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş. Ailemiz de zaten şehitliğin ne olduğunu bizden daha iyi biliyorlar, anlıyorlar. Biz seneyi devriyesi dolayısıyla kendilerini ziyaret ettik. Çok teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun böyle evlatlar yetiştirdiği için" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA