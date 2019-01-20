Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Dudulluspor tesislerini ziyaret etti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Dudulluspor tesislerini ziyaret etti. Tesisleri beğendiğini belirten ve destek mesajı veren Yıldırım, "Futbolu Türkiye'de şehirlere yaymak lazım. Belirli şehirlerde toplamamak lazım" dedi.

Ümraniye'de yerel seçimlerde belediye başkan adayı olan Yıldırım, ilçedeki çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürürken, gençlere ve spora yönelik çalışmalarına da hız verdi. Daha önce Ümraniyespor-Fenerbahçe kupa maçını statta izleyerek Ümraniyespor'a destek olan Yıldırım, şimdi de ilçedeki amatör spor kulüplerine destek olmak için çalışmaya başladı. Bugün Dudullupor Kulübü tesislerini ziyaret eden Yıldırım, tesisleri beğendiğini ifade ederek, destek mesajı verdi. Gençleri spora teşvik ettikleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tuttukları için kulüp yöneticilerini tebrik eden Yıldırım, "Futbolu Türkiye'de şehirlere yaymak lazım. Belirli şehirlerde toplamamak lazım. Futbol aslında barışa da hizmet ediyor, kaynaşmaya da hizmet ediyor, kardeşliğe de hizmet ediyor" şeklinde konuştu.

Yıldırım'a ziyareti sırasında kendi adına hazırlanan Dudulluspor forması hediye edildi. Daha sonra tesisleri gezerek bilgi alan Yıldırım, antrenman yapan gençlerle sohbet etti ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA