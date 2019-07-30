Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, çocuklarla kulaç attı

ÜMRANİYE Belediyesi, yaz boyunca ilçenin farklı noktalarına kurduğu olimpik havuzlarda yüzlerce çocuğa eğitim verdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eğitimin son gününde çocuklarla birlikte kulaç attı.

Ümraniye Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına kurduğu olimpik havuzlarda yaz boyunca temel yüzme eğitimi verdi. Yaz yüzme havuzları kapanış törenine katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eğitim alan çocukları yalnız bırakmadı. Yıldırım, çocukları ziyaret ederek onlarla birlikte yüzdü, eğitimin son gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Mehteran gösterisi ile başlayan etkinlik Başkan Yıldırım'ın eğitim alan çocuklara madalyon vermesiyle son buldu.

"BELEDİYE BAŞKANI İLE BİRLİKTE YÜZMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Abdullah Ateş, "Belediye Başkanı ile birlikte yüzmekten çok mutlu oldum. Bu biraz heyecan vericiydi. Çok eğlendim. Birinci olamadım fakat eğlenmek daha önemliydi" derken, başka sporcu "Belediye Başkanı ile birlikte yüzdük. Ve çok mutlu oldum. Bu kurslar sayesinde yaz tatilim çok güzel geçti" dedi.

"DENİZİMİZ OLMASA DA ÜMRANİYE'DEN BAŞARILI YÜZÜCÜLER ÇIKACAK"

Gençlerle birlikte kulaç atan Yıldırım, şunları söyledi:

"Gençlerimizle birlikteyiz. Bu şekilde 13 okulumuzda böyle havuzlar kurduk ve kurs verdik. Çocuklarımızın hem yaz tatillerini değerlendirme hem de yüzmeyi hocalar eşliğinde öğrenmeleri için böyle bir kurs organize ettik. 6 bine yakın Ümraniyeli gencimiz buradan istifade etti. Bugün ise bu kursun son günü. Diğer yaz aylarında da bu tarz kursları arttırarak devam ettireceğiz. Ümraniye'de 2 tane kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Ama bunlar yeterli değil. Spora karşı ilgim sonsuzdur. Gençlerimiz bu alanda ne kadar eğitilirlerse o kadar iyi olacak. Ve biz gençlerimizin hep yanında olacağız. Denizimizin olmamasına rağmen Ümraniye'den başarılı yüzücüler çıkacak. İyi yüzücüler hep yüzme havuzlarından çıkmıştır."

(FOTOĞRAF)

DHA