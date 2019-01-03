Ümraniye Belediyesi’nden her gün bin kişiye sıcak yemek

Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan kimsesiz ve yoksul insanlar için çalışmalar başlattı. Bu kapsamda, Halil İbrahim Sofrası Aşevi, her gün dört adet araçla yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Ümraniye Belediyesi Aşevi ekipleri, yemek yapamayacak durumda olduğunu bildiren herkese, gerekli tahkikatları yaparak yardım eli uzatıyor. Ekipler her gün Ümraniye'nin her mahallesine, dört araçla 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Belediye ekipleri tarafından ilçede yaşayan dar gelirli ailelere 15 yıldır düzenli olarak giyim yardımı da yapılıyor ve belediyenin verdiği sosyal destek kartı ile vatandaşlar sosyal marketlerden alışveriş yapabiliyor.

SOSYAL MARKET İLE PARASIZ ALIŞVERİŞ İMKANI SUNULUYOR

Sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği Gıda Bankacılığı projesi ile ekonomik açıdan durumu iyi olmayan vatandaşların sosyal destek kartı ile alışveriş yapabileceği gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu ve sahiplerine ulaştırılacağı Sosyal Marketler de Ümraniyelilere hizmet etmeye devam ediyor. Ayrıca hali hazırda Aşevi ve 3 sosyal marketin yanı sıra Ümraniye'nin doğusuna, batısına, kuzeyine ve güneyine olmak üzere toplamda 4 noktasına vatandaşların kolaylıkla erişebileceği "Sosyal Marketler" de yakın zamanda Ümraniyeli vatandaşların hizmetine açılacak.

DHA