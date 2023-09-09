Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet organizasyonunda bin 767 çocuk sünnet oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet organizasyonunda bin 767 çocuk sünnet oldu. Aileleriyle şölene katılan çocuklar, kendileri için kurulan eğlence alanlarında keyifli anlar yaşadı. Şölene Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Ümraniye Belediyesi çocuklar için Sünnet Şöleni düzenledi. Ümraniye 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen organizasyona katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım çocuklarla ve mehter ekibi eşliğinde şölen alanına yürüdü. Adeta renk cümbüşüne dönüşen caddede görenler alkışlarla çocuklara moral verdi. Her çocuk için özenle seçilen sünnet kıyafetleri binlerce çocuğa hediye edildi. Büyük bir panayır alanına dönüştürülen 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çocuklar kendileri için hazırlanan yataklarda dinlenirken sahne şovları ile de eğlendiler. Öte yandan Başkan Yıldırım, sünnet olan çocuklara uzaktan kumandalı araba hediye ederek mutluluklarına ortak oldu.

"Bin 767 çocuğumuz sünnet edildi"

Şölene katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de yine geleneksel olarak bu sene çocuklarımızı sünnet ettirdik. Bin 767 çocuğumuz sünnet edildi. Ben anne ve babaları çok tebrik ediyorum. Hakikaten çocuklarıyla çok ilgililer. Bizde belediyemiz olarak, çalışanlar olarak bütün arkadaşlarımız başkan yardımcıları onların müdürleri ve diğer çalışan arkadaşlarımız ile birlikte yoğun bir şekilde sosyal hizmetler olarak bu görevi yerine getirdik. Ben buraya katılan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bütün yavrularımızın bahtı açık olsun. Allah onlara sıhhat ve afiyet içerisinde anne babalarına, devlete, millete sadık birer evlat olarak yetişmelerini nasip etsin diyorum ve çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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