Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Ümraniye’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Ümraniye Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Ümraniye’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

mraniye-deprem-risk-haritasi1.jpg

Ümraniye için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 10 ile 5 bin 448 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 54 ile 28 bin 279 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 36 ile 18 bin 885 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

mraniye-deprem-risk-haritasi2.jpg

Ümraniye depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Ümraniye genelinde çok ağır hasarlı 105, ağır hasarlı 534, orta hasarlı 3 bin 626, Hafif hasarlı ise 10 bin 656 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ADEM YAVUZ524137356
ALTINŞEHİR315126418
ARMAĞANEVLER2987346
AŞAĞI526151337
ATAKENT1657197
ATATÜRK2768276
CEMİL1456284644
ÇAKMAK1552275
ÇAMLIK0328161
DUMLUPINAR529163434
ELMALIKENT320141383
ESENEVLER1337196
ESENKENT321163462
ESENŞEHİR524163414
FATİH021554
HEKİMBAŞI318107286
HUZUR214108264
IHLAMURKUYU626147373
İNKILAP422175481
İSTİKLAL2769335
KAZIM525179459
MADENLER1757187
MEHMET0219110
NAMIK2768283
NECİP943238532
PARSELLER318124301
SARAY132473
SİTE417101297
ŞERİFALİ1548179
TANTAVİ132483
TATLISU0324110
TEPEÜSTÜ1650181
TOPAĞACI532186501
YAMANEVLER1547185
YUKARI421159483
TOPLAM1055343.62610.656

Ümraniye'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ADEM YAVUZ211228
ALTINŞEHİR311231
ARMAĞANEVLER10926
AŞAĞI211126
ATAKENT00414
ATATÜRK21923
CEMİL772457
ÇAKMAK00518
ÇAMLIK0028
DUMLUPINAR00923
ELMALIKENT00824
ESENEVLER00313
ESENKENT00418
ESENŞEHİR411331
FATİH0013
HEKİMBAŞI00312
HUZUR00515
IHLAMURKUYU321331
İNKILAP10826
İSTİKLAL10724
KAZIM20925
MADENLER00312
MEHMET0028
NAMIK10820
NECİP822455
PARSELLER10822
SARAY0001
SİTE21926
ŞERİFALİ0014
TANTAVİ0026
TATLISU0017
TEPEÜSTÜ10412
TOPAĞACI00723
YAMANEVLER00413
YUKARI10619
TOPLAM4217250704

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Ümraniye geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ADEM YAVUZ599
ALTINŞEHİR694
ARMAĞANEVLER678
AŞAĞI497
ATAKENT412
ATATÜRK423
CEMİL1.014
ÇAKMAK424
ÇAMLIK209
DUMLUPINAR460
ELMALIKENT599
ESENEVLER285
ESENKENT580
ESENŞEHİR692
FATİH73
HEKİMBAŞI201
HUZUR356
IHLAMURKUYU635
İNKILAP776
İSTİKLAL589
KAZIM580
MADENLER305
MEHMET226
NAMIK434
NECİP1.235
PARSELLER584
SARAY24
SİTE656
ŞERİFALİ133
TANTAVİ182
TATLISU223
TEPEÜSTÜ262
TOPAĞACI515
YAMANEVLER251
YUKARI539
TOPLAM16.345

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Ümraniye ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Ümraniye Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Ümraniye’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

mraniye-deprem-risk-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Ümraniye Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

İstanbul İlçe İlçe Deprem Risk Haritası

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