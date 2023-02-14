Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Ümraniye Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Ümraniye’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Ümraniye için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 10 ile 5 bin 448 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 54 ile 28 bin 279 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 36 ile 18 bin 885 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Ümraniye depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Ümraniye genelinde çok ağır hasarlı 105, ağır hasarlı 534, orta hasarlı 3 bin 626, Hafif hasarlı ise 10 bin 656 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ADEM YAVUZ 5 24 137 356 ALTINŞEHİR 3 15 126 418 ARMAĞANEVLER 2 9 87 346 AŞAĞI 5 26 151 337 ATAKENT 1 6 57 197 ATATÜRK 2 7 68 276 CEMİL 14 56 284 644 ÇAKMAK 1 5 52 275 ÇAMLIK 0 3 28 161 DUMLUPINAR 5 29 163 434 ELMALIKENT 3 20 141 383 ESENEVLER 1 3 37 196 ESENKENT 3 21 163 462 ESENŞEHİR 5 24 163 414 FATİH 0 2 15 54 HEKİMBAŞI 3 18 107 286 HUZUR 2 14 108 264 IHLAMURKUYU 6 26 147 373 İNKILAP 4 22 175 481 İSTİKLAL 2 7 69 335 KAZIM 5 25 179 459 MADENLER 1 7 57 187 MEHMET 0 2 19 110 NAMIK 2 7 68 283 NECİP 9 43 238 532 PARSELLER 3 18 124 301 SARAY 1 3 24 73 SİTE 4 17 101 297 ŞERİFALİ 1 5 48 179 TANTAVİ 1 3 24 83 TATLISU 0 3 24 110 TEPEÜSTÜ 1 6 50 181 TOPAĞACI 5 32 186 501 YAMANEVLER 1 5 47 185 YUKARI 4 21 159 483 TOPLAM 105 534 3.626 10.656

Ümraniye'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ADEM YAVUZ 2 1 12 28 ALTINŞEHİR 3 1 12 31 ARMAĞANEVLER 1 0 9 26 AŞAĞI 2 1 11 26 ATAKENT 0 0 4 14 ATATÜRK 2 1 9 23 CEMİL 7 7 24 57 ÇAKMAK 0 0 5 18 ÇAMLIK 0 0 2 8 DUMLUPINAR 0 0 9 23 ELMALIKENT 0 0 8 24 ESENEVLER 0 0 3 13 ESENKENT 0 0 4 18 ESENŞEHİR 4 1 13 31 FATİH 0 0 1 3 HEKİMBAŞI 0 0 3 12 HUZUR 0 0 5 15 IHLAMURKUYU 3 2 13 31 İNKILAP 1 0 8 26 İSTİKLAL 1 0 7 24 KAZIM 2 0 9 25 MADENLER 0 0 3 12 MEHMET 0 0 2 8 NAMIK 1 0 8 20 NECİP 8 2 24 55 PARSELLER 1 0 8 22 SARAY 0 0 0 1 SİTE 2 1 9 26 ŞERİFALİ 0 0 1 4 TANTAVİ 0 0 2 6 TATLISU 0 0 1 7 TEPEÜSTÜ 1 0 4 12 TOPAĞACI 0 0 7 23 YAMANEVLER 0 0 4 13 YUKARI 1 0 6 19 TOPLAM 42 17 250 704

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Ümraniye geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ADEM YAVUZ 599 ALTINŞEHİR 694 ARMAĞANEVLER 678 AŞAĞI 497 ATAKENT 412 ATATÜRK 423 CEMİL 1.014 ÇAKMAK 424 ÇAMLIK 209 DUMLUPINAR 460 ELMALIKENT 599 ESENEVLER 285 ESENKENT 580 ESENŞEHİR 692 FATİH 73 HEKİMBAŞI 201 HUZUR 356 IHLAMURKUYU 635 İNKILAP 776 İSTİKLAL 589 KAZIM 580 MADENLER 305 MEHMET 226 NAMIK 434 NECİP 1.235 PARSELLER 584 SARAY 24 SİTE 656 ŞERİFALİ 133 TANTAVİ 182 TATLISU 223 TEPEÜSTÜ 262 TOPAĞACI 515 YAMANEVLER 251 YUKARI 539 TOPLAM 16.345

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Ümraniye ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Ümraniye Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Ümraniye’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Ümraniye Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

İstanbul İlçe İlçe Deprem Risk Haritası