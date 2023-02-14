Ümraniye depreme dayanıklı mı? Ümraniye'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.
Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Ümraniye Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.
Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.
Ümraniye’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir
Ümraniye için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 10 ile 5 bin 448 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 54 ile 28 bin 279 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 36 ile 18 bin 885 adet bina olduğu görülüyor.
Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.
Ümraniye depreme dayanıklı mı?
Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Ümraniye genelinde çok ağır hasarlı 105, ağır hasarlı 534, orta hasarlı 3 bin 626, Hafif hasarlı ise 10 bin 656 şeklinde yer aldı.
Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.
|MAHALLE ADI
|ÇOK AĞIR
HASARLI
|AĞIR
HASARLI
|ORTA
HASARLI
|HAFİF
HASARLI
|ADEM YAVUZ
|5
|24
|137
|356
|ALTINŞEHİR
|3
|15
|126
|418
|ARMAĞANEVLER
|2
|9
|87
|346
|AŞAĞI
|5
|26
|151
|337
|ATAKENT
|1
|6
|57
|197
|ATATÜRK
|2
|7
|68
|276
|CEMİL
|14
|56
|284
|644
|ÇAKMAK
|1
|5
|52
|275
|ÇAMLIK
|0
|3
|28
|161
|DUMLUPINAR
|5
|29
|163
|434
|ELMALIKENT
|3
|20
|141
|383
|ESENEVLER
|1
|3
|37
|196
|ESENKENT
|3
|21
|163
|462
|ESENŞEHİR
|5
|24
|163
|414
|FATİH
|0
|2
|15
|54
|HEKİMBAŞI
|3
|18
|107
|286
|HUZUR
|2
|14
|108
|264
|IHLAMURKUYU
|6
|26
|147
|373
|İNKILAP
|4
|22
|175
|481
|İSTİKLAL
|2
|7
|69
|335
|KAZIM
|5
|25
|179
|459
|MADENLER
|1
|7
|57
|187
|MEHMET
|0
|2
|19
|110
|NAMIK
|2
|7
|68
|283
|NECİP
|9
|43
|238
|532
|PARSELLER
|3
|18
|124
|301
|SARAY
|1
|3
|24
|73
|SİTE
|4
|17
|101
|297
|ŞERİFALİ
|1
|5
|48
|179
|TANTAVİ
|1
|3
|24
|83
|TATLISU
|0
|3
|24
|110
|TEPEÜSTÜ
|1
|6
|50
|181
|TOPAĞACI
|5
|32
|186
|501
|YAMANEVLER
|1
|5
|47
|185
|YUKARI
|4
|21
|159
|483
|TOPLAM
|105
|534
|3.626
|10.656
Ümraniye'de ne kadar can kaybı olur?
Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.
|MAHALLE ADI
|CAN KAYBI
SAYISI
|AĞIR YARALI
SAYISI
|HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI
|HAFİF YARALI
SAYISI
|ADEM YAVUZ
|2
|1
|12
|28
|ALTINŞEHİR
|3
|1
|12
|31
|ARMAĞANEVLER
|1
|0
|9
|26
|AŞAĞI
|2
|1
|11
|26
|ATAKENT
|0
|0
|4
|14
|ATATÜRK
|2
|1
|9
|23
|CEMİL
|7
|7
|24
|57
|ÇAKMAK
|0
|0
|5
|18
|ÇAMLIK
|0
|0
|2
|8
|DUMLUPINAR
|0
|0
|9
|23
|ELMALIKENT
|0
|0
|8
|24
|ESENEVLER
|0
|0
|3
|13
|ESENKENT
|0
|0
|4
|18
|ESENŞEHİR
|4
|1
|13
|31
|FATİH
|0
|0
|1
|3
|HEKİMBAŞI
|0
|0
|3
|12
|HUZUR
|0
|0
|5
|15
|IHLAMURKUYU
|3
|2
|13
|31
|İNKILAP
|1
|0
|8
|26
|İSTİKLAL
|1
|0
|7
|24
|KAZIM
|2
|0
|9
|25
|MADENLER
|0
|0
|3
|12
|MEHMET
|0
|0
|2
|8
|NAMIK
|1
|0
|8
|20
|NECİP
|8
|2
|24
|55
|PARSELLER
|1
|0
|8
|22
|SARAY
|0
|0
|0
|1
|SİTE
|2
|1
|9
|26
|ŞERİFALİ
|0
|0
|1
|4
|TANTAVİ
|0
|0
|2
|6
|TATLISU
|0
|0
|1
|7
|TEPEÜSTÜ
|1
|0
|4
|12
|TOPAĞACI
|0
|0
|7
|23
|YAMANEVLER
|0
|0
|4
|13
|YUKARI
|1
|0
|6
|19
|TOPLAM
|42
|17
|250
|704
HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.
Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.
Ümraniye geçici barınma risk analizi
Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.
|MAHALLE ADI
|GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
|ADEM YAVUZ
|599
|ALTINŞEHİR
|694
|ARMAĞANEVLER
|678
|AŞAĞI
|497
|ATAKENT
|412
|ATATÜRK
|423
|CEMİL
|1.014
|ÇAKMAK
|424
|ÇAMLIK
|209
|DUMLUPINAR
|460
|ELMALIKENT
|599
|ESENEVLER
|285
|ESENKENT
|580
|ESENŞEHİR
|692
|FATİH
|73
|HEKİMBAŞI
|201
|HUZUR
|356
|IHLAMURKUYU
|635
|İNKILAP
|776
|İSTİKLAL
|589
|KAZIM
|580
|MADENLER
|305
|MEHMET
|226
|NAMIK
|434
|NECİP
|1.235
|PARSELLER
|584
|SARAY
|24
|SİTE
|656
|ŞERİFALİ
|133
|TANTAVİ
|182
|TATLISU
|223
|TEPEÜSTÜ
|262
|TOPAĞACI
|515
|YAMANEVLER
|251
|YUKARI
|539
|TOPLAM
|16.345
Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Ümraniye ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.
Ümraniye Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?
Bu raporun yayınlamasıyla Ümraniye’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.
Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Ümraniye Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.
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