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Ümraniye Dudullu İmes Sanayi Sitesinde camide korkutan yangın paniği

Ümraniye Dudullu İmes Sanayi Sitesi içinde bulunan İmes Camii'nin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hem korkuttu hem paniğe neden oldu.

Ümraniye Dudullu İmes Sanayi Sitesinde camide korkutan yangın paniği

Ümraniya Dudullu İmes Sanayi Sitesi içinde bulunan İmes Camii'nin zemin katında henüz bilimeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların sardığı camideki yangın söndürülürken kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Ümraniye Dudullu İmes Sanayi Sitesinde camide korkutan yangın paniği

"YANGIN  KORKU VE PANİĞE  NEDEN OLDU" 

Olay saat 00.00 sıralarında Dudullu İmes Sanayi içi Cumhuriyet Bulvarı üstünde bulunan İmes Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Camiden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle oksijen tüpleri takarak içeri girdi. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı.Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 

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