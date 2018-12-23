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  3. Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız camdan atlayarak intihar etti

Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız camdan atlayarak intihar etti

Ümraniye'de 15 yaşındaki genç kız binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız camdan atlayarak intihar etti

Ümraniye'de 15 yaşındaki genç kız binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Genç kızın ailesi sinir krizi geçirdi.

Olay 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız camdan atlayarak intihar etti

Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız camdan atlayarak intihar etti

Kaynak: İHA

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