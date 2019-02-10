Ümraniye’de 6 ton hamsi dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 6'ncı Hamsi ve Kültür Festivali'nde vatandaşlara 6 ton hamsi dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği 6'ncı Hamsi ve Kültür Festivali düzenledi. Ümraniye Metro Durağı alanında bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalde 6 ton hamsi ile birlikte onlarca yöresel ürün tanıtıldı. Hafta sonunu keyifli geçirmek isteyen yerli ve yabancı vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında gösteri yapan Mehter Takımı izleyenlerden tam not aldı.

"KUCAK DOLUSU HAMSİ ALDIK"

Azeri Fatih-Ayşe Huliyef çifti çocuklarıyla ilk kez bu festivale katılma şansı elde ettiklerini belirtti. Etkinliği çok beğendiklerini kaydeden Fatih Huliyef, "Azerbaycan'da böyle şeyler olmuyor. Çok beğendik. Hem hamsi yiyeceğiz hem eğleneceğiz. Hafta sonumuzu böyle güzel bir şekilde değerlendireceğiz" dedi. Ayşe Huliyef ise, "Festivali çok beğendik. Kucak dolusu hamsi aldık. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

TULUMUN SESİ YETİYOR

Giresunlu Halil İbrahim Kaymakçı DA, "Tulumun kemençenin sesini dinlemek bile bize yetiyor" ifadelerini kullanırken; ders molası vererek etkinliğe geldiklerini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Vehbi Şişman hamsi festivalini uzun zamandır beklediklerini aktardı. Sıcak sıcak hamsi yediklerini belirten Semra Çakır ise, festivalden çok keyif aldığını dile getirdi.

"BİRLİK BERABERLİK KARDEŞLİK ARTIYOR"

Etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Festival Ümraniye'nin bir klasiği haline geldi. Hamsi zaten Türkiye'nin milli yemeği. Doğulusu Batılısı, Kuzeylisi Güneylisi hepsi hamsiye çok seviyor. Buraya Karadenizliler geldiği zaman memleketlileriyle bir arada oluyor. Birlik beraberlik kardeşlik artıyor. Kendilerini memleketinde hissedebiliyor" dedi.

DHA