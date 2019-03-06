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  3. Ümraniye'de cinayet: Annesini öldüren şüpheli, Çocuk Şubede

Ümraniye'de cinayet: Annesini öldüren şüpheli, Çocuk Şubede

ÜMRANİYE'de beyzbol sopasıyla 45 yaşındaki annesi Arzu Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö. gözaltında tutulduğu Asayiş Şube Müdürlüğü'nden...

Ümraniye'de cinayet: Annesini öldüren şüpheli, Çocuk Şubede

ÜMRANİYE'de beyzbol sopasıyla 45 yaşındaki annesi Arzu Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö. gözaltında tutulduğu Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. T.Ö.'nün buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. T.Ö.'nün babasının da Çocuk Şube Müdürlüğü önünde beklediği görüldü.

(FOTOĞRAF)

DHA

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