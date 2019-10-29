Ümraniye’de Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ etkisi

Beşiktaş'ta gelen derbi galibiyetinin ardından oluşan olumlu havanın bozulmaması için çabalayan yönetimde, Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, Ümraniye'de yoğun mesai yapıyor. İki yönetici, teknik ekipten futbolculara kadar her sorunla bizzat ilgileniyor.

Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü. Galatasaray maçı öncesinde oluşan sisli hava, derbinin galibiyetle kapanmasıyla birlikte dağıldı. Ümraniye'de yoğun mesai harcayan yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da takımın moralini yüksek tutmasındaki rolü büyük oldu. 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesiyle birlikte kolları sıvayan yönetim, mazbatayı alır almaz Ümraniye'yi ziyaret ederek futbolcularla görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, futbolcularla ve teknik ekiple tek tek ilgilenerek sorunları çözmek için uğraştı. Derbi öncesinde oyuncuların futboldan başka bir şey düşünmemesi için elinden geleni yapan Torunoğulları ve Kocadağ, alınan galibiyetin de gizli mimarlarından oldu.

Görev dağılımı yapılacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, henüz resmi olarak yönetimde görev dağılımı yapmasa da, Erdal Torunoğulları'nın transferden sorumlu yönetici, Emre Kocadağ'ın da futbol takımından sorumlu yönetici olacağı öğrenildi. Daha önce Mario Gomez transferinde başrol oynayan ve siyah-beyazlı kulübe birçok önemli futbolcuyu kazandıran Erdal Torunoğulları, teknik ekiple ve scout ekibiyle yaptığı görüşmeler sonrasında devre arasında yapılacak olan transferler için de şimdiden kolları sıvadı. Devre arasında takıma iyi bir forvet takviyesi yapmayı planlayan yönetim, teknik ekipten çıkacak olan rapor doğrultusunda, başka bölgelere de takviye yapabilir. Erdal Torunoğulları'nın bir diğer hedefi de kaleci. Deneyimli yönetici, bu konuda da eldeki isimlere göre girişimlere başlayacak.

Kaynak: İHA