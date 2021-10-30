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  3. Ümraniye'de feci kaza! Bariyerlere çarptı, yola savruldu: 4 yaralı

Ümraniye'de feci kaza! Bariyerlere çarptı, yola savruldu: 4 yaralı

İstanbul Ümraniye'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak yola savrulunca aynı istikametteki iki araç çarpıştı, Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ümraniye'de feci kaza! Bariyerlere çarptı, yola savruldu: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Dudullu sapağında meydana geldi. Şile yolunda seyir halindeki Murat Beter'in hakimiyetindeki 34 KF 3116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü  kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.

Araç savrulmanın etkisiyle aynı istikamette seyreden 34 EAL 813 plakalı otomobil ile 34 EEA 336 plakalı araca çarptı. Kazada sürücü Murat Beter ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de feci kaza! Bariyerlere çarptı, yola savruldu: 4 yaralı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Ümraniye'de feci kaza! Bariyerlere çarptı, yola savruldu: 4 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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