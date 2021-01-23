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Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinin deposu alev alev yandı!

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik atıkların toplandığı geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın çıktı.

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinin deposu alev alev yandı!

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan plastik atıkların toplandığı geri dönüşüm tesisinin deposunda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinin deposu alev alev yandı!

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede bütün fabrikayı sirayet etti. Plastik malzemelerinin olduğu fabrika kısa sürede alevler içinde kalırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinin deposu alev alev yandı!

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinin deposu alev alev yandı!

Yanan deponun bulunduğu sokakta oturan Halit Akar, "Saat gece 04.00 civarlarında evimizdeydik. Bir baktık yanıyor, acil itfaiyeyi aradık. İtfaiye de geldi. Yangın nasıl oldu tam olarak bilmiyorum. Burası bidoncu, içeride bir kişi kalıyor. Yüzde doksan, bu bölgede kış aylarında konteynerlerde kalanlar elektrikli malzemelerini, sobalarını yakıyorlar, unutuyorlar, öyle bırakıyorlar ondan çıkıyor. Burada, kış aylarında devamlı bu konteynerlerde yangın çıkıyor yani. Burada geri dönüşüm depoları, konteynerler yolun ortasında duruyor. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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