Ümraniye'de hastane çalışanları için spor salonu açıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde personel için yaptırılan spor salonu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 2. Bölge Başkanı Prof Dr. Kamil Özdil'in katıldığı törenle açıldı.

Açılış Töreninde konuşan Özdil, sağlıklı hizmet alabilmek için, hizmeti sunanların da sağlıklı ve huzurlu olmaları gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Özdil, sportif aktivitelerin de yaşamın bir parçası olduğunu ifade ederek, " Mutlaka düzenli ritmik egzersizler yapılması önemli. Burada koşu bantları vesaire olması çalışma arkadaşlarımız için bir imkan olacaktır. Aslında modern yaşamın da bir parçası olması lazım, bu olmadığı zaman hem obezite, bütün kardiyovasküler sistem hastalıkları, bütün hastalıklar hareketsiz masa başı yaşamla ilişkili" dedi.

Bunun aşılabilmesi için mutlaka bir takım fırsatların zorlanması gerektiğini belirten Özdil, şöyle konuştu:

"Hastaneler ve hastane çalışanları 24 saat sürekli çalışan bir organizma gibi olduğu için fırsat bulabilen çalışanlarımızın, tabii daha da iyilerine layıklar ama, böyle bir ortamda, en azından şu anda bu başlangıç olarak bu ortamlarda spor yapabiliyor olmaları ve bunun için hastane yönetiminin bir alan açmış olması gerçekten önemli bir konu. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah daha sağlıklı bir şekilde hizmet sunmaya devam ederiz."

Başhekim Doç. Dr. Necdet Sağlam ise sağlık çalışanlarının memnuniyetini artırmaya yönelik böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hasta memnuniyetini hızlı, kaliteli ve güvenli hizmet sunumuyla çok büyük bir oranda başardığımızı hasta memnuniyeti anketlerinde görüyoruz. Şimdi ise çalışanlarımıza yönelik bir hizmet yapalım mantığıyla hareket ederek bu çalışmayı başlattık. Uygun salonumuz vardı, bu salonların tefrişatı da iş adamlarımızın ve kendi sağlık çalışanlarımızın evlerinde olan spor aletlerini bağışlamasıyla oluştu. Şimdi bu aletler kısmen sınırlı ama daha da genişleteceğiz. Mesai saati içerisinde zamanı müsait olan arkadaşlara da yardımcı olacağız, öğle arası, mesai öncesi ve sonrası sporunu yapabilecek bu ortamda arkadaşlarımız. Ve arkasından duşunu da alabileceği duş kabinleri de oluşturduk, erkek ve bayanlar ayrı ayrı salonlarda. Fizyoterapistimizin de desteğiyle, fizik tedavi uzmanlarımızın da kontrolünde profesyonel bir spor faaliyeti içerisinde olacak çalışanlarımız. Çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek spor salonu hizmete açıldı.

Açılışa hastane personelinden doktorlar, hizmetliler ve memurlar katıldı.

Kaynak: AA