Ümraniye'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de kağıt ve plastik atıkların toplandığı hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenkent Mahallesi Azade Sokak'ta hurdalık olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla toplanan kağıt ve plastik atıkların yanmasıyla bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA