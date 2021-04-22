Ümraniye'de ihtiyaç sahibi 7 bin aile iftar yemeklerine kavuşuyor

Ümraniye Belediyesi, iftar sofralarında bu yıl misafir edemediği Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 7 bin aileye, yemek ve iftariyelik götürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 personel, her gün 15.30'da başladıkları dağıtımı iftar saatine kadar sürdürüyor. 20 ekip, belirlenen adreslere; 2 kilo kavurma, 2 kilo pilav, 1 kilo baklava, 300 gram hurma, 400 gram beyaz peynir, 400 gram kaşar peyniri, 1 kilo siyah zeytin ve 380 gram reçel götürüyor.

"PAYLAŞMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bu yıl maalesef koronavirüs sebebiyle komşularımız için iftar sofrası kuramadık. Gönlümüz buna razı gelmedi. Bu yüzden 7 bin ailemize yemek ve iftariyelik dağıtmaya karar verdik. Biz Ümraniye olarak büyük bir aileyiz. Paylaşmak bizim için çok önemli. Gönül sofralarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kurabildiğimiz için memnunuz. Hepsine afiyet olsun. İnşallah bu birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son Ramazan olur. Rabbim cümlemize bu mübarek ayı huzur içerisinde geçirmeyi nasip etsin" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI