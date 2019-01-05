Ümraniye’de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Ümraniye'de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 8 kişi tahliye edildi.

Olay, 04.00 saatlerinde, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve binanın çatısına sıçradı.

Kaynak: İHA