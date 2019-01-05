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  3. Ümraniye’de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Ümraniye’de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Ümraniye'de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ümraniye’de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Ümraniye'de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 8 kişi tahliye edildi.

Olay, 04.00 saatlerinde, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve binanın çatısına sıçradı.

Kaynak: İHA

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