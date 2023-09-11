Ümraniye’de ilk ders zili çaldı

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı, öğrencilerin heyecanı ve coşkusuyla başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ümraniye’de ilk ders zili çaldı

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı, öğrencilerin heyecanı ve coşkusuyla başladı. Yeni okul dönemi, bakımları yapılan okullar, pırıl pırıl olan sınıflar, hediye edilen binlerce kırtasiye seti ile açıldı. Başkan Yıldırım, Ahmet Yavuz Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Üç aylık yaz tatili sona erdi. Çalan zille birlikte milyonlarca öğrenci, Ümraniye Belediyesi tarafından günler öncesinden temizlenerek, pırıl pırıl hale getirilen sınıflarına kavuştu. Bakımları tamamlanan sınıflar ve hediye edilen binlerce kırtasiye seti öğrencilerle buluştu. Sabahın erken saatlerinde sınıflarındaki yerlerini alan binlerce Ümraniyeli öğrenci de, okula kavuşmanın heyecanını yaşadı.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan Ahmet Yavuz Ortaokulu'nda bir tören düzenlendi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle veliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi. Daha sonra okul öğrencilerinin piyano ve şiir okunması ile devam eden program, halk oyunları gösterisi ile son buldu.

"Eğitime yaptığımız katkının, bir milletin geleceğine yapılan yatırım olduğunun bilincindeyiz"

Okulun ilk günü öğrencileri yalnız bırakmayıp, onların heyecanına ortak olan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitimin öneminden bahsederek, "Eğitim, geleceğin anahtarıdır. Çocuklarımızın en iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü eğitime yaptığımız katkının bir milletin geleceğine yapılan yatırım olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda da gerek ilçeye kazandırdığımız okullarımızla, gerekse hediye ettiğimiz kırtasiye setlerimizle her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli velilerine hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yıldırım, İlçe Kaymakamı Abdülaziz Aydın ve beraberindekiler, okula bu yıl yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek heyecanlarına ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldırım, eğitim materyalleri de hediye etti.

Ümraniye’de ilk ders zili çaldı

Ümraniye’de ilk ders zili çaldı

Ümraniye’de ilk ders zili çaldı

Ümraniye’de ilk ders zili çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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