Ümraniye'de ‘Kabza Alma töreni"nde renkli görüntüler

ÜMRANİYE Belediyesi, Geleneksel Türk Okçuluğunu Ümraniye'de yeniden canlandırdı. Ümraniye Belediyesi'nin kurslarında eğitim görüp eğitim verecek seviyeye gelenler düzenlenen "Geleneksel Kabza Töreni'nin ardından kemankeş olmaya hak kazandı. Ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Hekimbaşı Av Köşkünde düzenlenen törende ödül ve sertifikalarını üstatlarının ellerinden alan okçuların mutluluğu göz doldurdu. Büyük küçük her yaştan yüzlerce okçunun katıldığı 500 yıllık gelenek "Kabza alma töreni"nde okçuluk yarışması da düzenlendi. Törene, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, AK Parti il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"AHDETTİM, NİYET ETTİM VE KABZAMI ALDIM"

3 sene önce bu sporu yapmaya başladığını belirten Semra İşcanlı, "Atış sporuna çok meraklıyım. Araştırınca Ümraniye Belediyesi'nin bu eğitimleri ücretsiz olarak verdiğini öğrendim. Başarılarını da görünce bu ekibe dahil olmak istedim. Onlar da sağ olsunlar beni ekiplerine kabul ettiler. Bugün çok heyecanlıyım. Ahdettim, niyet ettim ve kabzamı aldım. Çok mutluyum. Harika bir etkinlik ve ortam. Her yerde ecdadımızın adımı, nefesi var. Ben öyle hissediyorum. Burada olmaktan da çok mutluyum. Hocalarımdan da bu icazeti aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.

"TARİHİMİZİ YANSITMAYA VESİLE OLUYORUZ"

Yarışmada 3'üncü olan engelli sporcu Adem Sağlam, "Geleneksel okçuluk kursuna katıldım, sonuçlarını alıyorum. Tarihimizi yansıtmaya vesile oluyoruz. Çok mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"OKÇULUĞUN PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

1 sene önce okçuluk sporuna başlayan 12 yaşındaki Ali İhsan Ata ise, "Bu sporu hobi olarak yapmayı düşünüyordum ama peygamber efendimizin sünneti olduğunu öğrenince bu sporu yapmak istedim. Bu sporu yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum. Yayı elime aldığımda her şeyi unutuyorum. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM EN BÜYÜK İSTEĞİMİZİ BU SPOR BRANŞININ FEDERASYONA KAVUŞMASIYDI"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir de tören sonrası yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"3 yıl öncesinde bu etkinliğe başladığımızda sadece kurs açma boyutundaydık. İnsanlarımızın teveccühünü burada görünce çok mutlu olduk. Bizim en büyük isteğimizi bu spor branşının federasyona kavuşmasıydı. ETNOSPOR Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan'ın bu konudaki özel çabaları neticesinde geleneksel okçuluk branşı da olimpik okçuluk gibi federasyonuna kavuşmuş oldu. Bundan sonra kulüplerimizin daha aktif bir şekilde bu geleneksel spor branşımızı Türkiye'nin gündemine taşıyacağına inanıyorum. Bunların içerisinde Ümraniye Belediyesi olarak bir katkı sağladıysak ne mutlu."

Etkinlik, sporcuların, ailelerinin ve protokolün toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA