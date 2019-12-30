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  3. Ümraniye'de korkutan patlama! Ortalık tuzla buz oldu

Ümraniye'de korkutan patlama! Ortalık tuzla buz oldu

Ümraniye'deki  Dudullu Organize Sanayi bölgesinde bulunan Yıldız Cam Fabrikası'nda nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle 1 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı.
30 Aralık 2019 Pazartesi 17:21

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