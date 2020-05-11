Ümraniye'de market hırsızları kamerada... Çelik kasayı böyle götürdüler

ÜMRANİYE'de bir markete gelen kapüşonlu ve maskeli 3 hırsız, çelik kasayı ve sigaraları çaldı. Kasayı araçlarının bagajına sığdıramayan hırsızlar, bagaj kapağı açık bir şekilde olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay geçen mart ayında Ümraniye'de bulunan bir markette meydana geldi. Gece saatlerinde otomobilleriyle markete gelen maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, kapıyı açarak içeri girdi. Çekmecede aradıkları parayı bulamayan şüpheliler, daha sonra gördükleri marketin çelik kasasını sürükleyerek çıkardılar. Buldukları boş koliye de sigara kartonlarını dolduran şüpheliler, çelik kasayı uzun süre otomobillerinin bagajına yerleştirmeye çalıştılar ancak tam yerleşmeyince de bagaj kapağını açık bıraktıkları araçla kaçtılar. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu hırsızın çekmecede para aradığı ardından marketin çelik kasasını sürükleyerek yerinden çıkarttığı, hırsızın bulduğu koliye sigaraları koyması, marketten çıkan 3 hırsızın dışarıda kasayı otomobilin bagajına sığdırmaya çalıştığı, bir süre sonra pes eden hırsızların bagaj kapağı açık bir şekilde olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Market sahibi Osman Hasta, "5 hafta önce soyulduk. Kapıyı açtılar, kameralar kayıttaydı. Her şey var. Koca kasamızı aldılar götürdüler. Koca kasa yani arabaya bile zor koydular. Kamera kayıtlarımız var polise verdik. Hiçbir kayıt bulamadı. En son kasayı Dudullu'da vatandaşın birisi telefonla aradı. Burada bir kasanız var dediler. Gittik kasanın hurdasını aldık. Ondan sonra ne gelen var ne giden. Ben anlamıyorum niye böyle ne olacak." dedi.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA