Ümraniye'de obeziteye karşı ücretsiz hizmet

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezinde hayata geçirdiği ücretsiz diyetisyenlik hizmeti ile kilo problemi yaşayan Ümraniyelilere daha sağlıklı bir yaşam sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezinde bulunan Beslenme Eğitimi ve Diyetisyenlik Hizmetinden ücretsiz yararlanan vatandaşlar, sağlıklı beslenme programları sayesinde fazla kilolarından kurtulurken dengeli ve sağlıklı beslenme şekillerini de öğreniyor. Böylece obeziteye bağlı gelişebilecek kronik hastalık riskleri de minimum düzeye indiriliyor.

Merkeze başvuran obezite hastalarının diyetisyen kontrolünde, kan değerlerine bakılarak, yaşlarına ve gereksinimlerine göre beslenme programları yapılarak sağlıklı kilo vermeleri sağlanıyor.





Kaynak: AA