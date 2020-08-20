Ümraniye'de otopark için ağaçlar kesiliyor 

Sözcü gazetesi mensubu Mert Öz'ün yaptığı habere göre, Ümraniye Belediyesi tarafından belediye binasının yanı başında bulunan alanda katlı otopark yapımı çalışmaları kapsamında ağaçlar katledildi. Mahalle sakinlerinin tepkisinin ardından bir süre durdurulan inşa ve kıyım çalışmaları kısa süre sonra devam etti.

MAHALLE SAKİNLERİNE 'BORU PATLADI' DENİLDİ

Aynı yerde bulunan otoparkın büyütülmesi için başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında önceki gece ağaç kesimlerine yeniden başlandı. Cadde boyu uzanan ağaçların köklerinin kazındığı alanda kalan son ağaçlar da kepçelerle devrilmesinin ardından götürüldü. Ağaçların kıyımına şahit olan mahalle sakinleri, kesilen ağalara gösterilen gerekçenin 'su borusu patladı' yönünde olduğunu belirtti.

Yıkılan ağaçların yerine yenilerinin dikileceği açıklamasını paylaşan mahalle sakinleri, "Bir canı öldürüyorsun, diğer canı doğuruyorsun bu ona benziyor." sözleriyle bu savunmayı kabul etmedi.

YENİ FİDANLAR DİKECEĞİZ DEYİP ESKİLERİ KESİYORLAR

Ümraniye Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, otoparkın iç kısımlarında bulunan genç ağaçların özel makinelerle sökülerek ilçedeki parklara taşındığı ve otoparkın yanına da millet kıraathanesi açılacağı ve yeni fidanların dikileceği duyuruldu. Fakat bölge halkı yaşlı ağaçlar için bir çözüm bulunmamış olmasına bir hayli tepkili.

BAŞKANIN AKRABASINDAN SAKİNLERE TEHDİT

İnşaatın başlamasının akabinde ağaçların kesildiğini gören mahalle sakinleri, belediye ekipleriyle tartışmış ve olay mahalline gelen polis ekipleri eşliğinde kalabalık dağılmıştı. Bu sırada çıkan hengamede Ümraniye Belediye Başkanının akrabası olduğunu belirten bir kişinin de sakinleri tehdit ettiği iddia edildi.