Ümraniye’de servis midibüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ümraniye'de bir servis midibüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada servis midibüsü devrilirken, kamyonet şoförü hafif şekilde yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Ümraniye Esenkent Mahallesi, Hoca Nasrettin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Esen idaresindeki 34 BC 5879 plakalı servis midibüsü cadde üzerinde seyir halinde iken, aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen Buğra Saltuk idaresindeki 16 JED 85 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir şekilde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile servis midibüsü yan devrilirken, kamyonet sürücüsü Buğra Saltuk araç içerisinde sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan Saltuk'u kısa sürede çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonet sürücüsü hemen çevredeki hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yan yatan servis midibüsünde yaralanan olmadı

Kazada yan yatan servis midibüsünün içerisinde bulunan 3 kişi ise kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA