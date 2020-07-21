İSKİ Ümraniye'deki su kesintisi haberini vermesi üzerine internette Ümraniye'de su kesintisi ne zaman olacak? Hangi mahallelerin suları kesilecek? başlığı ile vatandaşlar gerekli bilgileri almaya başladı. 15 saatlik su kesintisiyle ilgili biz de bilgileri toplayıp haberimizde derledik.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması gereken zorunlu deplase çalışması sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

ÜMRANİYE'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Gönderilen iletide, 21 Temmuz 2020 Salı saat 10.00 ile 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01.00 saatleri arasında olacağı belirtildi.

HANGİ MAHALLELERİN SULARI KESİLECEK?

Açıklanan bilgiye göre ''Ümraniye'de Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Aşağı Dudullu, Çakmak, Tepeüstü, Altınşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Şerifali, Çamlık, Necip Fazıl, Esenşehir, Tatlısu ve Esenkent Mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır'' denildi.