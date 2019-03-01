Ümraniye’de yakalanan hırsızlık çetesi zanlıları emniyete götürüldü

Ümraniye'de polisin aracın lastiklerini açarak yakaladığı hırsızlık çetesi zanlıları polis otolarıyla emniyete götürüldü

Tuzla'da hırsızlık çetesi zanlılarını tespit eden polis ekipleri, sabah saatlerinde minibüs içindeki şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Araçla şahısları kovalayan polis ekipleri, minibüsün lastiklerine ateş ederek şüphelileri durdurmuştu. Buraya gelen takviye polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası zanlılar polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA