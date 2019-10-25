Ümraniye’de ’Yaşlı Hizmet Birimi’ hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yaşlı Hizmet Birimi tarafından 65 yaş üstü yatağa bağımlı olmayan dezavantajlı vatandaşlara, 2019 yılının 9 aylık kısmında bin 546 kez hizmet verildi.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Yaşlı Hizmet Birimi kurulduğu 2013 yılından bu yana hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Yaşlı Hizmet Birimi, 2015-2019 yılları arasında bakıma muhtaç yaşlılara ev temizliği, kişisel bakım, duygusal ve manevi destek, hastane ve diğer kurumlara refakat ve rapor takibi ile rehabilitasyon alanlarında toplam 6 bin 285 kez hizmet götürdü.

Birim bünyesinde bulunan uzman ekiplerin yaptığı bu çalışmalar 2019 yılında da hız kesmedi. Sosyal hizmet uzmanları ve profesyonel yaşlı bakım elemanlarından oluşan ekipler, yılın dokuz ayında 212 vatandaşa bin 546 kez hizmet verdi. Hafta içi mesai saatleri içerisinde ev temizliği, kişisel bakım, sosyal etkinlik, ev ziyaretleri, hastane işlemleri gibi hizmetleri sürdüren ekipler, acil durum olasılığı olan ve duygusal yönden kendini kötü hisseden yaşlılara da cep telefonu ile 7/24 irtibat kurarak destek verdi.

Bu birimden hizmet almak isteyen bakıma muhtaç vatandaşlar, kendileri bizzat belediyeye başvurmak sureti ile, komşu ve duyarlı vatandaşların Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ihbarı ile, Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfı, Ümraniye Sosyal Hizmet Merkezi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi gibi resmi kurumlarda çalışan meslek elemanları tarafından "Yaşlı Hizmet Birimi'ne yönlendirmek suretiyle ve mahalle muhtarlıkları tarafından bildirilmek suretiyle, yapılan değerlendirmelerin ardından bu hizmetlerden yararlanabiliyor.

Yaşlı Hizmet Birimi'nin sunduğu hizmetler

Yaşlı hizmet birimindeki görevliler tarafından ev işlerini yapmakta zorlanan ihtiyaç sahibi yaşlıların yaşam alanları belirli aralıklarla temizleniyor. Evinde eşyası olmayanlara eşya temini, boya-badana ve halı yıkama gibi işlemler de Ümraniye Belediyesinin ilgili müdürlüklerinden alınan destekle sürdürülüyor.

Bu birimden hizmet alan yaşlılara, birebir veya grup olarak güçlü yönlerini ortaya çıkarmak, duygusal eksikliklerin yerini pozitif düşüncelerin almasını sağlamak için, onların maneviyatını (kişisel gelişimlerini, morallerini) güçlendirmeyi, hayata bağlılıklarını artırmayı, iç dünyalarıyla barışık olmalarını, manevi sapmaları ve korkuları gidermeyi amaçlayan, kişilerin inanç ihtiyaçlarını destekleyen manevi bakım hizmeti sunuluyor.

Ayrıca yaşlı üyelere çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler organize ederek, sosyal ortamlar kurarak hoş vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Yaşlı üyelerin evlerinde şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, hastane ve hekim randevuları organize edilerek gerektiğinde ulaşım ve refakat hizmeti veriliyor. Aile hekimlikleri ve eczanelerle iletişim kurularak ihtiyaç duyulduğunda kurum bakımına ihtiyacı olan yaşlı üyelerin evraklarını temin ederek kurumlara yerleşmeleri sağlanıyor.

Kaynak: İHA