Ümraniye'deki düğün eğlencesinde sosyal mesafe unutuldu!
Ümraniye'de davul zurna eşliğinde sokak ortasında yapılan düğün eğlencesini görenlere pes dedirtti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadan ve maske takılmadan yapılan eğlence, bir vatandaşın telefon kamerasına anbean kaydedildi.
Ümraniye'de yapılan sosyal mesafesiz düğün eğlencesi görenleri şaşırttı. Davul zurna eşliğinde maskesiz yapılan eğlenceye düğünü izleyen çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.
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