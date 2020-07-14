Ümraniye'deki düğün eğlencesinde sosyal mesafe unutuldu!

Ümraniye'de davul zurna eşliğinde sokak ortasında yapılan düğün eğlencesini görenlere pes dedirtti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadan ve maske takılmadan yapılan eğlence, bir vatandaşın telefon kamerasına anbean kaydedildi.