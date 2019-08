Ümraniye’deki miras kavgası

Ümraniye'de miras kavgasından çıkan kavgada gözaltına alınan Ahmet T. serbest bırakıldı. Okay T. ile Enis K. isimli şahıslar hakkında ise adli kontrol hükmü verildi.

Dudullu Mahallesi, Özgürlük Caddesi'nde Hasan T. (70) ve Kibar T. (55) isimli şahıslar ile oğulları Ahmet T. (47), Okay T. (46) arasında çıkan kavgada taraflar arasında yaralama meydana geldi. "Kasten Yaralama", "Aile İçi Kavga" olayı ile ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiler yaptıkları çalışmayla olaya karışan Ahmet T., Okay T. ve ailenin damadı Enis K.'yı (42) gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemi biten Ahmet T. isimli şahıs savcılık talimatı serbest bırakıldı. Okay T. ve Enis K. isimli şahıslar hakkında ise adli kontrol hükmü verildi.

Kaynak: İHA