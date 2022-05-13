Ümraniyespor 0- 0 Denizlispor | Maç sonucuMKE Ankaragücü 1- 2 Boluspor | Maç sonucuSon dakika! İstanbul Valiliği duyurdu! Yarın o yollar trafiğe kapalı olacak!Bandırmaspor 4- 2 Bursaspor | Maç sonucuTRT1 canlı yayın Gönül Dağı 63. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kardeşlerim 52.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim dizisi son bölüm izle YouTubeAbdurrahman Dilpak'tan, İstanbul Sözleşmesi isteyen tesettürlü kadınlara gönderme! "Başörtüsünü kazandık derken..."Kayserispor – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Kayserispor – Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki"Pamuk eller cebe!" Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 500 bin TL tazminat ödeyecek!NASA'dan merak uyandıran paylaşım! Gizli kapı ortaya çıktı!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ümraniyespor 0- 0 Denizlispor | Maç sonucu

Ümraniyespor 0- 0 Denizlispor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında Ümraniyespor konuk ettiği Boluspor ile berabere kaldı.

Ümraniyespor 0- 0 Denizlispor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında Ümraniyespor deplasmanda karşıladığı Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

ÜMRANİYESPOR 0- 0 DENİZLİSPOR | MAÇ SONUCU

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun Sesigüzel

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Emre Nefiz (Dk. 12 Onur Ayık), Mustafa Eser, Glumac, Faruk Can Genç, Oğuz Gürbulak, Hasic (Dk. 69 Camara), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Dk. 86 Mrsic), Atalay Babacan (Dk. 46 Mustafa Can Karagöz), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 69 Del Valle), Bammou

Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Erdal Akdarı, Muhammed Gönülaçar, Aissati (Dk. 61 Emre Sağlık), Özer Özdemir (Dk. 87 Bünyamin Balat), Gökhan Süzen (Dk. 87 Muhammet Özkal), İlhan Depe (Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu), Bekir Turaç Böke (Dk. 79 Asım Hamzaçebi)

Sarı kart: Dk. 19 Mustafa Eser (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig 37. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT