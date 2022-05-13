Ümraniyespor 0- 0 Denizlispor | Maç sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında Ümraniyespor konuk ettiği Boluspor ile berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 37.hafta maçında Ümraniyespor deplasmanda karşıladığı Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
ÜMRANİYESPOR 0- 0 DENİZLİSPOR | MAÇ SONUCU
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun Sesigüzel
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Emre Nefiz (Dk. 12 Onur Ayık), Mustafa Eser, Glumac, Faruk Can Genç, Oğuz Gürbulak, Hasic (Dk. 69 Camara), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Dk. 86 Mrsic), Atalay Babacan (Dk. 46 Mustafa Can Karagöz), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 69 Del Valle), Bammou
Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Erdal Akdarı, Muhammed Gönülaçar, Aissati (Dk. 61 Emre Sağlık), Özer Özdemir (Dk. 87 Bünyamin Balat), Gökhan Süzen (Dk. 87 Muhammet Özkal), İlhan Depe (Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu), Bekir Turaç Böke (Dk. 79 Asım Hamzaçebi)
Sarı kart: Dk. 19 Mustafa Eser (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig 37. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.