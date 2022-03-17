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  3. Ümraniyespor 0 – 1 Altınordu| Maç sonucu

Ümraniyespor 0 – 1 Altınordu| Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor evinde konuk ettiği Altınordu'ya Volkan Fındıklı'nın 18.dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Ümraniyespor 0 – 1 Altınordu| Maç sonucu

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 76 Emre Gültekin), Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 86 Atakan Üner), Bammou, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Mrsic), Del Valle (Dk. 67 Napoleoni), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+3 Yusuf Arslan), Kürşad Sürmeli, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 46 Sami Satılmış-Dk. 78 Metehan Yılmaz), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 78 Feyttullah Gürlük)

Gol: Dk. 18 Volkan Fındıklı (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 49 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 83 Napoleoni, Dk. 90 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Sami Satılmış, Dk. 90+1 Recep Aydın (Altınordu)

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Bereket Sigorta Ümraniyesporlu futbolcular sahaya "Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Ümraniyespor 0 – 1 Altınordu| Maç sonucu

Ümraniyespor 0 – 1 Altınordu| Maç sonucu Ümraniyespor 0 – 1 Altınordu| Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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