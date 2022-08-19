Ümraniyespor 0 - 1 Galatasaray | Maç sonucu

4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında ceza sahası yayının solunda topu kapan Seferovic, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, şut çekmek yerine sağındaki Emre Akbaba'ya pasını vermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Emre ile buluşmayınca sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Onur Ayık, hem önünü açtı hem de açısını düzeltti. Bu futbolcunun sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Boey'un pasını alan Oliveira bekletmeden meşin yuvarlağı topuğuyla ceza sahasına çevirdi. Seferovic'in kontrol edemediği top ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

19. dakikada Mrsic'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta penaltı noktası gerisinde uygun durumda vuran Del Valle, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

25. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan sağına yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

46. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Yunus’un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

50. dakikada sol kanattan Kerem’in içeri çevirdiği topa arka direkte Seferovic’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seferovic’in dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada van Aanholt’un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Boey’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.

71. dakikada sağ taraftan Boey’in içeri çevirdiği topa Mertens’in yaptığı kafa vuruşunda maşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi.

87. dakikada Van Aanholt’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, Samet Çavuş xx, Ata Yıldırım xx

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, Santos xx, Glumac xx, Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, del Valle xx (Gheorghe dk. 56 x), Mrsic xx (Gagnidze dk. 67 x), Avounou xx (Sackey dk. 66 x), Onur Ayık xx (Geraldo dk. 56 x), Bettaieb xx (Metehan Mimaroğlu dk. 85 ?)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Emre Nefiz, Umut Nayir

Teknik Direktör: Recep Uçar

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Patrick Van Aanholt xx, Torreira xx, Oliveira xx (Cicaldau dk. 85 ?), Emre Akbaba xx (Mertens dk. 46 x), Yunus Akgün xx (Barış Alper Yılmaz dk. 85 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Emre Kılınç dk. 65 x), Seferovic x (Gomis dk. 78 xxx)

Yedekler: Okan Kocuk, Omar, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Gomis (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakcı, Boey (Galatasaray), Serkan Göksu, del Valle, Sackey (Ümraniyespor)