Ümraniyespor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Caner'in ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Burak Pakkan xx, Utku Tunavelioğlu xx, Emrah Ünal xx
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xxx, Alaaddin xxx, Glumac xxx, Alim xx, Ercan Coşkun xxx, Serkan Göksu xx, Batuhan xx, Akabueze x (Yusuf Emre dk. 78 xx (Mustafa Murat dk. 89 ?), Okan Derici x (Camara dk. 62 xx), Gökhan Süzen x (Gomis dk. 62 xx), Mayi x (Sow dk. 61 xx)
Yedekler: Göktuğ, Yunus Emre, Muammer Denizhan, Emirhan, Hüseyin
Teknik Direktör: Recep Uçar
Adanaspor: Burak xx, Donkor xx, Hakan Çinemre xx, Evren xx, Celil xx, İsmail Erdoğan xx, Atalay xx (Tevfik dk. 68 x), Uğurcan xx, Eren xx (Ömer dk. 90 ?), Ergin Keleş x (Ozan dk. 90 ?), İsmail Raiyan xx (Roni dk. 76 x)
Yedekler: Karacic, Furkan, Cenk, Umut, Serhat
Teknik Direktör: Hakan Hacıbektaşoğlu
Gol: Ercan (dk. 83) (Ümraniyespor)
Kırmızı kartlar: Uğurcan (dk. 63), Hakan Hacıbektaşoğlu (Teknik Sorumlu) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Eren Keleş, Evren Korkmaz, Hakan Çinemre (Adanaspor), Okan Derici, Mayi, Alim, Akabueze (Ümraniyespor)