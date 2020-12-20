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Ümraniyespor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Caner'in ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ümraniyespor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Utku Tunavelioğlu xx, Emrah Ünal xx

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xxx, Alaaddin xxx, Glumac xxx, Alim xx, Ercan Coşkun xxx, Serkan Göksu xx, Batuhan xx, Akabueze x (Yusuf Emre dk. 78 xx (Mustafa Murat dk. 89 ?), Okan Derici x (Camara dk. 62 xx), Gökhan Süzen x (Gomis dk. 62 xx), Mayi x (Sow dk. 61 xx)

Yedekler: Göktuğ, Yunus Emre, Muammer Denizhan, Emirhan, Hüseyin

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adanaspor: Burak xx, Donkor xx, Hakan Çinemre xx, Evren xx, Celil xx, İsmail Erdoğan xx, Atalay xx (Tevfik dk. 68 x), Uğurcan xx, Eren xx (Ömer dk. 90 ?), Ergin Keleş x (Ozan dk. 90 ?), İsmail Raiyan xx (Roni dk. 76 x)

Yedekler: Karacic, Furkan, Cenk, Umut, Serhat

Teknik Direktör: Hakan Hacıbektaşoğlu

Gol: Ercan (dk. 83) (Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Uğurcan (dk. 63), Hakan Hacıbektaşoğlu (Teknik Sorumlu) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Eren Keleş, Evren Korkmaz, Hakan Çinemre (Adanaspor), Okan Derici, Mayi, Alim, Akabueze (Ümraniyespor)

Onur Çelik
Spor Editörü


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