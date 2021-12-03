Ümraniyespor 1-2 Boluspor | Maç sonucu, özeti
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta konuk ekip maçın son dakikalarında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 46 Serkan Göksu), Ercan Coşkun (Dk. 84 Faruk Can Genç), Glumac, Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 60 Bammou), Camara, Onur Ayık (Dk. 84 Mrsic)
Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer (Dk. 53 Emin Bayram), Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Bregu, Roshi, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 85 Novak), Berk Yıldız (Dk. 68 Atamer Bilgin), Kasongo
Goller: Dk. 11 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Bregu (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Ali Keten, Dk. 90+3 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+3 Selmani, Dk. 90+7 Atamer Bilgin (Beypiliç Boluspor), Dk. 43 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 54 Alim Öztürk, Dk. 73 Camara, Dk. 90+6 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
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