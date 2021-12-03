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Ümraniyespor 1-2 Boluspor | Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta konuk ekip maçın son dakikalarında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Ümraniyespor 1-2 Boluspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 46 Serkan Göksu), Ercan Coşkun (Dk. 84 Faruk Can Genç), Glumac, Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 60 Bammou), Camara, Onur Ayık (Dk. 84 Mrsic)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer (Dk. 53 Emin Bayram), Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Bregu, Roshi, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 85 Novak), Berk Yıldız (Dk. 68 Atamer Bilgin), Kasongo

Goller: Dk. 11 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Bregu (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Ali Keten, Dk. 90+3 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+3 Selmani, Dk. 90+7 Atamer Bilgin (Beypiliç Boluspor), Dk. 43 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 54 Alim Öztürk, Dk. 73 Camara, Dk. 90+6 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Maçın özetini izlemek için Ümraniyespor 1-2 Boluspor maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

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