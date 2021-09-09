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Ümraniyespor 2-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de verilen Milli aranın ardından heyecan dördüncü hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maço 2-0 kazanarak 3 puanı aldı.

Ümraniyespor 2-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayan TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Ümraniyespor ile Bandırmaspor arasındaki maçla devam etti. Lider Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

 

22. dakikada Okan Alkan'ın ceza sahası içinde Ercan Coşkun'a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

24. dakikada del Valle'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-0

26. dakikada sol taraftan içeri çevrilen topa kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

57. dakikada Burak Süleyman'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bentley bekletmeden çok sert vurdu ancak kaleci Burak gole izin vermedi.

72. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içine sarkan Keny, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Burak bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

Maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.

Ümraniyespor 2-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU

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