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Ümraniyespor 2- 1 Ankara Keçiörengücü| Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Ümraniyespor 2- 1 Ankara Keçiörengücü| Maç sonucu

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu (Dk. 88 Atalay Babacan), Mrsic (Dk. 72 Yusuf Emre Gültekin), Onur Ayık (Dk. 78 Hasic), Del Valle (Dk. 78 Camara), Bammou

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Hüsamettin Tut (Dk. 82 Hamza Gür), Aykut Çeviker, Taşkın Çalış (Dk. 82 Adamu), Ackah (Dk. 38 Djibrila), Uzodimma, Olawoyin, Eze

Goller: Dk. 10 Mrsic, Dk. 18 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 66 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 26 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 37 Ackah, Dk. 59 Uzodimma, Dk. 90 Fatih Selimhan Solmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 Alim Öztürk, Dk. 53 Glumac, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Ümraniyespor 2- 1 Ankara Keçiörengücü| Maç sonucu Ümraniyespor 2- 1 Ankara Keçiörengücü| Maç sonucu Ümraniyespor 2- 1 Ankara Keçiörengücü| Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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