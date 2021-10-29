Ümraniyespor 2-1 Tuzlaspor Maç Sonucu TFF 1. Lig'de futbol heyecan 11. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u konuk etti. Ev sahibi Ümraniyespor, son dakikada attığı golle maçı kazandı.

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TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor evinde Tuzlaspor'u konuk etti. Maç 1-1 beraberlikle devam ederken, 90+5'de golü atan Ümraniyespor maçı kazandı. ÜMRANİYESPOR 2-1 TUZLASPOR İLK 11'LER Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 62 Kartal Kayra Yılmaz), Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin (Dk. 80 Emre Nefiz), Onur Ayık (Dk. 62 Napoleoni), Del Valle (Dk. 80 Mrsic), Camara Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 78 Gökhan Akkan), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Bardhi (Dk. 86 Diack), Tayfun Aydoğan, Sedat Şahintürk (Dk. 90+4 Onat Kutay Kurt), Ahmet Yazar (Dk. 86 Emre Can), Safa Kınalı (Dk. 78 Valente) Goller: Dk. 6 Camara, Dk. 90+5 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 16 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Serkan Göksu, Dk. 90+6 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 81 Ahmet Yazar (Tuzlaspor) Bereket Sigorta ÜmraniyesportulzasporTFF 1. Ligtrt spor