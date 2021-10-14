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Ümraniyespor 2 - 2 Eyüpspor | Maç sonucu

TFF. 1.Lig'in 9.haftasında karşı karşıya gelen Ümraniyespor ve Eyüpspor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ümraniyespor 2 - 2 Eyüpspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter döktü. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Ümraniyespor 2 - 2 Eyüpspor | Maç sonucu

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ogün Kamacı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Yiğithan Güveli, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 76 Mrsic), Onur Ayık (Dk. 65 Napoleoni), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Emre Nefiz), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 76 Serkan Göksu), Del Valle (Dk. 65 Kehinde), Camara

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 79 Enes Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 79 Cenk Ahmet Alkılıç), Kozulj (Dk. 66 Mikail Okyar), Dibba (Dk. 90+3 Stancu), Umut Bulut (Dk. 90+3 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 18 Camara, Dk. 75 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 19 ve 43 (Penaltıdan) Umut Bulut (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Bülent Uzun, Dk. 80 Umut Bulut, Dk. 84 Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Dk. 67 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 79 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Ümraniyespor 2 - 2 Eyüpspor | Maç sonucu

 

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