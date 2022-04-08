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Ümraniyespor 2- 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Ümraniyespor'un gollerini Bammou ve Mrsic, MKE Ankaragücü'nün gollerini ise Chahechouhe ve Yasin Güreler kaydetti.

Ümraniyespor 2- 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Baran Eraslan, Ali Can Alp

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu (Dk. 76 Mustafa Eser), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 76 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık (Dk. 85 Hasic), Mrsic (Dk. 63 Napoleoni), Del Valle (Dk. 85 Camara), Bammou

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 63 Ariyibi), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 76 Cem Ekinci), İshak Çakmak (DK. 57 Şahverdi Çetin), Mehmet Murat Uçar, Zahid (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Owusu, Chahechouhe (Dk. 57 Geraldo)

Goller: Dk. 10 Chahechouhe, Dk. 83 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Bammou, Dk. 54 Mrsic (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Owusu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Gürbulak, Dk. 28 Ercan Coşkun, Dk. 78 Mustafa Eseri Dk. 86 Faruk Can Genç, Dk. 90+6 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor) , Dk. 60 Erdem Özgenç, Dk. 77 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

Ankaragücü - Ümraniyespor maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

Ümraniyespor 2- 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti Ümraniyespor 2- 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti Ümraniyespor 2- 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti Ümraniyespor 2- 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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